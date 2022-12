Op een lege maag kun je niet leren, daarom bieden diverse Walcherse basisscholen lunches aan

,,Samen broodjes eten is leuk en lekker”, zegt Raghad (11). Ze komt uit Syrië en houdt erg van börek en van andere Arabische gerechten. Maar de Hollandse broodjes en het fruit tijdens de schoollunch smaken haar ook prima.

Schooldirecteur Lia Kerkhof loopt medewerkers van Grand Café Willem tegemoet als ze dozen vol vers gesmeerde broodjes komen brengen. ,,Wat fijn dat jullie dit allemaal voor ons doen.” Anne-Marie Konraad (41) zegt dat ze “met veel liefde broodjes maakt voor de kinderen”.

Archipelschool TEC Walcheren is één van de zes scholen op Walcheren die basisschoolkinderen bijna elke schooldag een lunch geven. Ook Archipelscholen Element, Magistraal en Stroming in Middelburg en Ravenstein in Vlissingen doen mee. Verder doet de Middelburgse Onzewijs basisschool KC Wilgenhof ook mee.

Bij TEC Walcheren eten kinderen samen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op het Taalexpertise Centrum (TEC) zitten vooral ‘nieuwkomers’. Het zijn onder meer kinderen met een vluchtelingenachtergrond of kinderen van expats en arbeidsmigranten. Zij kunnen vier dagen per week gratis lunchen op school. Het landelijke Jeugdeducatiefonds betaalt de lunches. Wat krijgen de kinderen en hoe bevalt het ze om samen lunchen op school?

Broodjes met liefde en pindakaas

Medewerkers van Grand Café Willem in Middelburg, onderdeel van Philadelphia Zorg, brengen de broodjes. Vandaag zit er eiersalade, rundersalami en pindakaas op de drie broodjes die ieder kind mag nemen. Naast Anne-Marie smeerde Ton Loopman (55) ook mee, hij werkt al heel lang bij Philadelphia, vertelt hij trots. Stagiair Noëlle Duijzer (18) die studeert aan het Hoornbeeck, heeft ook meegeholpen.

Volledig scherm Medewerkers van Grand Café Willem van Philadelphia Zorg komen belegde broodjes brengen. Anne-Marie Konraad staat links, Ton Loopman rechts en tussen hen in stagiair Noëlle Duijzer. Ze studeert aan Hoornbeeck College. © Lex de Meester

,,Drie broodjes veel?”, lacht schooldirecteur Lia Kerkhof, “Nee hoor, ik zie dat heel wat kinderen ’s middags nog een broodje opeten of meenemen naar huis.” Ook het schoolfruit is populair. De broodjes zijn er sinds de herfstvakantie, met een subsidie van het Jeugdeducatiefonds, voor het fruit is er een Europese subsidie. ,,Het is zo belangrijk dat alle kinderen gezond en voldoende eten om de schooldag door te komen”, zegt Kerkhof.

Leuk en lekker, wel anders

Volledig scherm Raghad (11) zit in groep 8 op TEC Walcheren. De Hollandse broodjes en het fruit smaken haar prima. Op de rij achter kijkt links Mohamed toe en rechts Darwish. © Lex de Meester

Ook Mohamed (12) uit Somalië is blij met de broodjeslunch, het is leuk en lekker eten met vrienden in de klas. Ook de Syrische Darwish en Aazz Deen genieten. Na een educatief klassenuitstapje naar een waterzuiveringsinstallatie hadden ze trek, ook al stonk het daar flink.

Niet leren op een lege maag

Het merendeel van de 65 kinderen op TEC Walcheren heeft thuis te maken met armoede. Vluchtelingengezinnen hebben het vaak niet breed. Toen de school ouders vroeg of ze lunches zouden aanbieden, reageerden die meteen erg goed.

Ouders zien extra voordelen. ,,Als de juf zegt dat de kinderen iets moeten eten, dan doen ze het ook”, zei een ouder tegen Kerkhof. De directeur ziet nog andere voordelen van de lunches. ,,Samen eten is een mooie sociale bezigheid. Gezond en genoeg eten helpt kinderen ook zich te ontwikkelen, op een lege maag kun je niet leren.”

Ze is ook blij dat medewerkers van Philadelphia het eten maken en brengen. ,,Het laat onze kinderen zien dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook gewoon meedoen.” Ze weet dat dat in andere culturen wel eens anders is.

Volledig scherm Naast broodjes is er ook fruit op school en snoeptomaatjes. Kinderen eten samen met hun leraar of lerares in hun eigen klas. © Lex de Meester

‘Ik ga het eten nog missen op nieuwe school’

De bijdrage voor broodjes vanuit het Jeugdeducatiefonds loopt in principe tot februari, maar Kerkhof hoopt dat die langer doorgaat. Hopelijk tot volgende zomervakantie. Ze droomt er ook van maaltijden uit de verschillende culturen op school te eten met de kinderen.

,,Ik ga het eten op mijn nieuwe school nog missen”, vertelt Raghad. In bijna een jaar is haar Nederlands al behoorlijk op peil. Dan wordt het tijd om van het Taalexpertise Centrum door te stromen naar een reguliere school.

Volledig scherm In de hal van TEC Walcheren hangt een wereldkaart met alle leerlingen. Je kunt er zien wie waarvandaan komt. © Lex de Meester