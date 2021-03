Op de dijk bij Westkapelle moet je betalen om te parkeren

Zorg over Intervence verzuipt in raadscom­mis­sie Vlissingen in gebakkelei over vergader­vor­men

25 februari VLISSINGEN - Veel gebakkelei over de vergadervormen donderdag in de online-commissievergadering van de gemeenteraad Vlissingen. De SP bracht de kwestie over de failliete jeugdzorginstelling Intervence in op de agenda inclusief de motie die de gemeenteraad Schouwen-Duiveland de provincie rondstuurt op zoek naar steun. Mag een wethouder al reageren op een motie die formeel nog niet bij de raad is ingediend?, wilde Pim Kraan (POV) weten.