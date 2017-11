Op de barricaden met bloemen

Dar (Dorothy) Williams (1967, New England, VS) ging als tiener voor een studie theater naar de academie. Daar ontdekte ze echter dat het schrijven en vertolken van liedteksten voor haar de ideale combinatie van spel en werkelijkheid was. Williams maakte haar studie af, maar met de bewondering voor en invloed van Joan Baez en Joni Mitchell trok ze 25 jaar geleden met songs en gitaar langs de clubs, kroegen en coffeehouses in haar omgeving. De keuze was gemaakt.

In Williams' muziek klinkt luid en duidelijk haar betrokkenheid bij een wereld die in haar visie hier en daar ontspoort. Ze trok zich het lot aan van de kanslozen, onderdrukten, het leed, onrechtvaardigheid en de misstanden die ze in haar kapitalistische vaderland bespeurde. Die betrokkenheid was een reden daar met teksten en muziek een antwoord op te vinden.

Humor

In veel van haar songs zijn het de woorden die de melodie en het arrangement bepalen. Vergelijkbaar met de cadans die te horen is bij Dylan of Suzanne Vega. Ook Dar Williams weet in een mix van humor en ernst, ontroering en venijn iets teweeg te brengen. De kracht van de songs, of ze nu in subtiele eenvoud klinken of voorzien zijn van een kleurrijk arrangement, staat altijd buiten de discussie.

Veel reviews gaan, net zoals bij de vroege Bob Dylan, over de boodschap die in de muziek en teksten verscholen ligt. Een recensie van een album of concert van Dar Williams heeft iets weg van een politiek commentaar of een viersterren bewondering van de door haar gesignaleerde problemen en haar oplossingen daarvoor. Ze weet het altijd zo te brengen, dat je het er niet mee oneens kan zijn. Een belangrijk aandeel voor die stelling levert haar positieve kijk op al die problemen. Dar Williams gelooft in een wereld die er altijd op vooruit gaat. Zelfs Trump kan daaraan niets veranderen. De excessen zijn om te buigen en de mensheid is daartoe in staat. Ze weet je met haar muziek in die gedachtegang mee te nemen. Geen agressieve beschouwingen overigens. Ze staat op de barricaden met een bos bloemen. En dat zijn de songs waarin ze zich kwetsbaar durft op te stellen. Die songs die op elk van haar tot nu toe verschenen elf studioalbums voorkomen, behoren tot het mooiste wat pop en folk hebben voortgebracht. Williams bleef ondanks al dat moois touren in het alternatieve circuit van pop, folk en country.

Binnenkomer

Met een neus voor goede arrangeurs, opnametechnici en producers ging ze de studio in. Dat leverde met The Honesty Room in 1993 een mooie binnenkomer op. Een warme, springerige stem, een groot schrijverstalent dat zich uitte in teksten waarin humor, melancholie, statements en beschouwingen hand in hand gaan. De goed gekozen metaforen verraden een talent dat boven zichzelf uitstijgt en waarmee ze een collectief gevoel weet aan te spreken. Mooie ingetogen liedjes wisselt ze af met stekelig raffinement. De albums die volgden zijn een verdieping van die krachttoer.

Altijd blijft de invloed van Joni Mitchell hoorbaar. Haar laatste en elfde studioalbum Emerald (2016) herinnert bijvoorbeeld aan de Mitchell-klassieker Blue. Het is een album met gastartiesten zoals Lucy Wainwright, Jim Lauderdale, Richard Thompson en Milk Carton Kids. Titelsong Emerald is een terugblik op dat jarenlang touren, de steden en staten die ze aandeed en haar uiteindelijk ook weer naar een thuis hebben gebracht. ,,Een manier om te ontdekken dat je ook in je eigen tuin een wereld kan ontdekken", liet ze daarover weten. Opnieuw is het een album waarin gedachten over de grote wereld harmonieus samengaan met het kleine alledaagse.

Voor het laatste album nam ze afscheid van haar platenmaatschappij. Het past bij haar karakter dat ze kiest voor een eigen weg. Geen concessies dus en de regie in eigen handen houden. Ze vond een manier in crowdfunding en het album volledig in eigen beheer uitgeven. Ook daarop speelt ze een spel met de soms asgrauwe werkelijkheid en tovert die door haar teksten en melodieën om naar een kleurrijke toekomst. Wie wil dat nu niet horen.