Oostkapelse ontmoet koningspaar in Mumbai; ‘Ik kon niet meer uitbrengen dan hoi’

Gruwelijke verkrach­tin­gen: verdachte uit Vlissingen staat morgen voor rechtbank Middelburg

13:16 MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg buigt zich morgen over een van de gruwelijkste zedenzaken die de afgelopen jaren in Zeeland hebben gespeeld. Vlissinger S. T. (34) wordt ervan verdacht dat hij in 2017 en 2018 zeker zeven vrouwen op brute wijze heeft verkracht.