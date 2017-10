Oostkapellenaar vangt drie jonge inbrekers: 'Ik was heel boos'

Hij zet de achtervolging in. Bij de speeltuin twee straten verderop achterhaalt hij ze. Drie jongens, 16 en 17 jaar, uit Duitsland. Als één van hen naar de bosjes loopt, gaat Rotte daar ook kijken. Met het lampje van zijn telefoon schijnt hij rond en ontdekt spullen uit zijn auto. ,,Ik ben alleen en zet ze in het hokje bij de skatebaan. Daar kunnen ze alleen uit als ze langs mij gaan. Maar ze blijven zitten. Ik ben heel boos en dat merken ze wel. Ze luisteren goed.''



Rotte belt de politie. Een patrouillewagen die net in Vrouwenpolder is, arriveert vlot. De jongens moeten mee naar het bureau maar van Rotte mogen ze 's nachts met hun ouders mee. ,,Ze hebben hun lesje wel geleerd.''