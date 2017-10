Oostkapellenaar arresteert zelf drie Duitse dieven

Vlissingen gepresenteerd op zijn Vlissings

26 oktober VLISSINGEN - Boekpresentaties gaan meestal gepaard met lange toespraken. Niet die van het nieuwe fotoboek van de Vlissingse fotograaf Ruben Oreel - simpelweg Vlissingen getiteld. ,,Dit gaat op zijn Vlissings en dus gaan we niet twee uur praten. Over tien minuten kunnen jullie aan de wijn'', belooft Lex de Looff in zijn welkomstwoord. Dat daarmee ook klaar is.