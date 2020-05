Oostkapelle wacht met smart op de komst van toeristen

Op 1 februari nam Van der Meulen Anno Nu over. Hij werkt er al vele jaren en hoorde twee jaar terug dat eigenaar Arjan Maljaars wilde stoppen. Hij zag zijn kans schoon en het lukte hem de zaak over te nemen. Vervolgens draaide hij vijf weken, waarna het bericht kwam dat alle horeca moest sluiten en dat geen toerist meer in Zeeland mocht slapen. Hij laat een brief van het UWV zien dat hij niet in aanmerking komt voor de steunmaatregel waarbij negentig procent van de loonkosten van het personeel wordt vergoed. ,,Ik had namelijk nog niemand in november 2019 of januari 2020 in dienst. Dat is niet vreemd want toen was ik nog geen eigenaar.”