Oostkapelle krijgt infopunt toerisme, Zoutelande zit voor het tweede jaar zonder

Voorzitter Bram Marcusse van de dorpsraad Zoutelande: ,,We zetten nu in op 2023. We dagen de gemeente uit op 11 april zo’n informatiepunt gereed te hebben want op die datum, honderd jaar geleden, werd hier het VVV-kantoor geopend.”

Aanvankelijk zag het er ook naar uit dat ook dit jaar zo’n punt in Oostkapelle niet kon worden gerealiseerd door de gemeente. De Ondernemersvereniging Natuurlijk Oostkapelle (ONO) vindt zo’n punt echter zo belangrijk dat ze zelf besloot dit op hele korte termijn toch te regelen. Voorzitter Arjan Maljaars is dan ook blij dat het lukt. Het komt in het oude VVV-kantoor aan de Lantsheerstraat waar ook een bedrijf zit dat e-choppers verhuurt. ,,De bestelling voor het materiaal is de deur uit. We hopen dat we de boel maandag kunnen inrichten.”