Oost-Souburg verwelkomt nieuwe slager

Slager Necati Izmirli haalde druk entrecote, kip en biefstuk uit de vitrine, in het restaurant wachten schalen vol gevulde dadels, honinggebak en gevulde groenten. De laatste dagen voor de opening waren hectisch, vertelt Özlem Izmirli. ,,Twee, drie uurtjes slaap en weer door! Maar de buren van John's Mannenmode hielpen twee dagen met schoonmaken en de winkeliers om ons heen komen met presentjes. Dat heb ik in Goes, bij onze vorige winkel echt nooit meegemaakt!”

De slagerij verkoopt vlees, maar Necati grillt het desgewenst ook, om in het eethuis op te eten of mee te nemen. La Viande is zeven dagen per week open, doordeweeks van 10 tot 22 uur, ‘s zondags opent de zaak wat later. Binnenkort is er weer een opening in de Kanaalstraat te vieren, als op de oude stek van Pulze IT de Pearl opticiën opent.