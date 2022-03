Oorlog in Oekraïne baart Zeeuwse veteranen zorgen: ‘Als Poetin hier komt, zijn we machteloos’

In het Veteranen Ontmoetingscentrum in Vlissingen roeren zaterdagochtend een stuk of tien mannen in hun kartonnen bekers met filterkoffie. Een paar keer in de week komen oud-militairen, maar ook voormalig politieagenten, Rode Kruis-medewerkers en brandweerlieden uit de hele provincie hier samen. Vandaag zijn er alleen zestigplussers. ,,Jongeren komen hier ook hoor”, zeg John Kouters, voorzitter van de marinevereniging Zeeland. ,,Maar niet op zaterdagochtend. Dan moeten ze naar de voetbal met hun kinderen, of de tuin opknappen.”