Oorlog in de Vlissingse binnenstad: honderd rondjes om de kerk voor 2,5 minuut film

Peter Jan is verliefd op Rotterdam. ‘Middelburg is supermooi, maar ik ga er niet meer wonen’

20:55 MIDDELBURG - Peter Jan de Werk (43) woonde tot zijn negentiende in Middelburg en via Tilburg belandde hij in Rotterdam. Jarenlang werkte hij er in de politiek. Hij leerde de stad kennen en ontdekte wat hij in Zeeland miste. ,,Deelder zei dat Rotterdam de allermooiste rotstad van Nederland is, dat klopt wel”