Oorkonde voor Vlissings paar dat dementerende man uit sloot redde

De oudere man was tijdens een wandeling op 9 december vorig jaar in de sloot aan de Galgeweg terecht gekomen. Na middernacht trof het echtpaar hem aan. Het is niet bekend hoelang de man toen al in de sloot lag. De redders waarschuwden de hulpdiensten en hielpen de man op de kant. Hij bleek zwaar onderkoeld: zijn lichaamstemperatuur was slechts 31 graden. Ambulancemedewerkers ontfermden zich over het slachtoffer.