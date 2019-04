Ook zonder Danny Vera succesvol benefietconcert voor Dierenambulance in De Spot

video Auto in sloot in Seroosker­ke, bestuurder gewond

18:42 SEROOSKERKE - Op de Wattelsweg in Serooskerke (W) is zondagmiddag een automobilist gewond geraakt toen de auto om 16.10 uur van de weg raakte in de sloot belandde. Het betrof een eenzijdig ongeval.