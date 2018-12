Ook Zeeuwse 'jongeren’ ontdekken klassiek servies

Jongeren tot 25 jaar vaker werkloos

14:57 VLISSINGEN - Vergeleken met andere leeftijdsgroepen zitten in Zeeland meer jongeren zonder werk. Het percentage werkzoekenden in die leeftijdsgroep varieerde in augustus van 5,8 procent in de gemeenten Veere, Reimerswaal en Terneuzen tot 7,1 procent in Vlissingen.