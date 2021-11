Ook weerstand tegen nieuwe plek voor skatebaan Veerse Poort: ‘We willen een geluidswal, een hek en toiletten’

Dokje van Perry klaar voor ontvangst museum­schip Mercuur

IJs en weder dienende wordt de 54 meter lange voormalige torpedobootjager Mercuur maandag 6 december het Dokje van Perry binnengesleept. ,,Als de weersomstandigheden het onverhoopt niet toelaten, proberen we het een dag later. Maar in de tweede week van december meren we het museumschip definitief op de gewenste plaats af”, bevestigt Niek Peters.

