Ook Vlissingse POV-fractie pleit voor onderzoek schadelijke effecten PFAS

De fractie stelde vorig najaar een reeks vragen aan burgemeester en wethouders in Vlissingen over de risico’s van grote hoeveelheden PFAS - een groep van duizenden giftige, niet of nauwelijks afbreekbare stoffen - die in de Westerschelde zijn en nog steeds worden geloosd. De beantwoording van die vragen was weliswaar uitgebreid, maar stelde de raadsleden Ruud Kleefman en Pim Kraan niet gerust. Het Vlissingse college koestert veel aannames, weet veel niet en gaat er te makkelijk vanuit dat het ‘wel mee zal vallen’, concluderen de POV’ers.