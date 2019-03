Ook tweede editie Cars & Coffee trekt veel bekijks

Het is dringen voor het mooiste plekje, tussen al die grote, kleine, bontgekleurde, zeldzame, oude of nieuwe bolides. De locatie, het terrein van de Lasloods, is een stuk groter dan vorig jaar. Maar eigenlijk is het nog net niet groot genoeg voor de 400 auto's en nog eens 2000 bezoekers.

,,We wilden niet groter worden, maar gewoon wat meer ruimte”, zegt organisator Perry van der Steen. ,,Eigenlijk wordt het nu een beetje té groot voor een hobby. We moeten voor een eventuele derde editie echt goed nadenken of we het zo groot willen houden of dat we het toch weer wat kleinschaliger willen.”

Zolang autoliefhebbers maar al koffiedrinkend verhalen kunnen uitwisselen, want daar draait het om. En dat gebeurt. ,,Een sjiekige oldtimer, maar niet te schreeuwerig. Een echte rijdersauto”, omschrijft Joeri Jansen uit Goes zijn Opel uit 1972 trots.

Zo’n vijf keer per jaar komt zijn auto buiten. Met Pinksteren maakt hij bijvoorbeeld een rit naar de Alpen. En nee, dat is niet eng, zegt hij. Want hij bouwde er zelfstandig een snelle BMW-motor in en kent de auto daarom van binnen naar buiten. ,,Ik heb in deze auto meer vertrouwen dan in mijn dagelijkse”, lacht hij. ,,Bij deze is elk schroefje door mijn eigen handen gegaan.”