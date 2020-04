Ook Ritthemse ‘bekendheid’ Jeroentje draagt een mondkapje

,,Wat zeg je?” Rob Dijke (65) komt even dichterbij, maar denkt dan weer aan de regel: anderhalve meter afstand. ,,Ja sorry, dat is automatisme, ik ben zo doof als een kwartel. Voor slechthorenden is die afstand echt lastig.” Als hij begrijpt dat het gaat over de pop in zijn tuin, moet hij lachen. ,,Die heb ik met mijn vrouw gemaakt.”

Even later komt ook Lia Dijke (61) erbij staan. De pop heet Jeroentje, vertellen ze. Hij hing eerder al eens aan de regengoot met een biertje en een verfkwast. En rond verschillende feestdagen laat hij zich ook wel eens in thema zien, grijnst Rob. ,,Zo probeer ik mensen een beetje aan het lachen te maken.”

Mondkapje

De huidige opzet, met vlag en tractor, stond er al een tijdje. Dat was zo neergezet met het oog op de actie ‘Trots op de boer’, legt het echtpaar uit. Het mondkapje is een recente toevoeging, die verwijst naar de coronacrisis. ,,Dat vind ik op dit moment even belangrijker dan de boer”, legt Lia uit. ,,Mijn dochter Wendy werkt in het ADRZ. Maar dit is niet speciaal voor haar hoor, het is gewoon voor iedereen.”