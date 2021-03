Ook protest tegen huisvesting van arbeidsmigranten bij Sloebrug in Vlissingen

Rederij Dijkhuizen gelooft Vlissingen niet over vernietig­de ligplaats­ver­gun­nin­gen

15 maart DEN HAAG/VLISSINGEN - Als ook de Raad van State Rederij Dijkhuizen in een slepende affaire rond de ligplaatsvergunningen in de Vlissingse Binnenhaven in het gelijk stelt, wil Marinus Dijkhuizen de schade van tussen de 100.000 en 200.000 euro op de gemeente verhalen.