Ook politiek Middelburg protesteert tegen sluiting geldautomaat door Rabobank

MIDDELBURG - De sluiting van de geldautomaat aan het Westerscheldeplein in Middelburg door Rabobank leidt ook tot politieke onrust. PvdA en LPM vinden dat het verdwijnen van de automaat de leefbaarheid in de Stromenwijk aantast.

De PvdA heeft er woensdag onmiddellijk schriftelijke vragen over gesteld aan het college van B en W. De LPM kaartte het bovendien woensdagavond aan in de raadscommissie maatschappelijke zaken. Omdat de PvdA al schriftelijke vragen had gesteld, wacht de LPM de antwoorden van B en W daarop af.

De fractie van de PvdA vindt dat de gemeente een beroep mag doen op de maatschappelijke betrokkenheid van die bank. Daarom vraagt de partij aan het college 'om alles in het werk te stellen om deze voorziening voor de wijk te behouden en daartoe in overleg te gaan met de Rabobank'. De PvdA vraagt het college ook of dat fysieke maatregelen wil treffen rondom de automaat om plofkraken te voorkomen.

Enige automaat

Het risico op plofkraken en de gevolgen daarvan voor mensen die in de appartementen erboven wonen, zijn voor Rabobank Walcheren/Noord-Beveland reden de geldautomaat op 3 januari te sluiten. Het is de enige automaat in deze regio die om die reden verdwijnt.