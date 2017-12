Ook Ketelmakerij populaire woonplek in Vlissingen

Integriteit van wethouder Melse 'in het geding'

19 december DOMBURG - De integriteit van wethouder Jaap Melse (SGP, Veere) is in het geding, vindt de Veerse juridisch adviseur Bram van Leeuwen. In mails aan de fractievoorzitters en aan de commissaris van de koning meldt hij dat de wethouder sinds mei eigenaar is van meerdere kamers in het nieuwe Duinhotel de Tien Torens in Zoutelande.