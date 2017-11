Ook in Ritthem is publiek voor de betere kamermuziek

videoRITTHEM - De staande ovatie van de ruim zeventig toehoorders in het kerkje van Ritthem duurde zo lang dat de strijkers van het Cugnon Project zondagnamiddag terugkwamen voor nòg een buiging. Een toegift zat er echter niet in.

Initiatiefnemer, projectleider, docent en violist Chris Duindam van de Cugnonconcerten laat direct na afloop weten dat de musici geen last van arrogantie of onwil hadden. ,,Maar je kunt niet zomaar even een nummertje voor acht strijkers uit de mouw schudden. We waren echt superblij met de reacties van het publiek."

Duindam was net zo tevreden over de de 'fantastische akoestiek' en het goedgevulde kerkje. Dat de ruim zeventig bezoekers na afloop zelf mochten weten of en hoeveel ze voor het concert betaalden, is nog wel een weeffoutje. ,,Het Cugnonproject is in de eerste plaats bedoeld om kamermuziek onder de mensen te brengen. Ook willen we jonge musici - student of net afgestudeerd- de kans geven op te treden en met zoveel mogelijk gerenommeerde musici samen te spelen. De twee cellisten van vandaag zijn bijvoorbeeld solist bij het Nederlands Philharmonisch en het Rotterdams Philharmonisch Orkest."

Quote We willen klassieke kamermuziek bij meer mensen bekend maken.



Chris Duindam, violist en promotor

Eén van de jonge musici die in Ritthem met het Cugnonconcert meedeed, was Marie-Claire Boel uit Middelburg. De 25-jarige violiste imponeerde de 10-jarige Pacey uit Oost-Souburg. ,,Ze kon echt prachtig spelen. En ik vind het prachtig hoe de musici met hun hoofden bewegen." Pacey was met zijn eveneens 10-jarige vriend Sunny ('ik vond het mooi om naar de cellospelers te kijken en te luisteren') en beider moeders naar Ritthem gekomen. De moeder van Pacey had hen weliswaar op het concert geattendeerd, maar de twee jongens hadden geen spijt dat ze mee waren geweest.

Niet gek, vonden Marlieke van Hecke (30) en Dina Verbruggen (38) uit Vlissingen. Dina: ,,Vooral na de pauze was het waanzinnig toen ze het Oktet van Mendelssohn speelden. Terwijl ik eigenlijk voor de zesde symfonie van Beethoven, de Pastorale, kwam, omdat ik vroeger tig keer de animatiefilm Fantasia heb gezien."

Uitbaters Peter en Esther de Neef van Theaters aan Zee, waaronder de Verwachting in Ritthem ressorteert, konden hun geluk zondagmiddag niet op. Ze vreesden een paar dagen geleden dat het kerkje nog niet half vol zou zitten en werden aangenaam verrast door het - voor kamermuziek - talrijk opgekomen publiek. Ze kijken al uit naar de volgende drie of vier concerten die de gelegenheidsensembles komen geven. Het volgende Cugnonconcert in het Ritthemse kerkje staat zondag 3 december op de agenda.