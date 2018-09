Ook in een drukke wijk van Middelburg kun je eenzaam zijn

Oppositie Veere baalt dat aannemer gewoon voor gemeente mag blijven werken

28 september DOMBURG – We hebben integriteitsregels vastgesteld en bij de eerste de beste gelegenheid wijken we daar al vanaf, zei fractievoorzitter Pieter Wisse (CDA) donderdag tegen de andere Veerse raadsleden. Hij doelde op het feit dat het loonbedrijf Melse-Maljaars gewoon voor de gemeente mag blijven werken, terwijl oud-wethouder Jaap Melse aandeelhouders is.