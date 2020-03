Ook gezondheid van Richard verbetert door verbouwing appartementencomplex

MIDDELBURG - Het blijft ook 's nachts warmer in zijn huis. En dus blijven zijn spieren soepeler en voelt Richard van Reijen zich prettiger in zijn Middelburgse appartement. ,,De verbouwing die Woongoed uitvoert, is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor mijn gezondheid.”

Van Reijen is 48, gehandicapt en woont in Het Bastion, aan de rand van het stadscentrum. Het complex bestaat uit 43 duplex-appartementen, voor jong en oud. Dankzij de wijkpost in het complex is er ook altijd wel iets te doen en dat draagt bij aan de saamhorigheid, zegt hij. ,,Ik woon hier nu vier jaar en het is hier fijn.”

Maar de woningen waren wel wat kil, soms vochtig en niet zuinig in energiekosten, vertelt van Reijen. De maatregelen die Woongoed de afgelopen drie maanden heeft genomen - betere isolatie van de bodem, het dak en de spouwmuren, veel beter dubbel glas en mechanische ventilatie - hebben al meteen effect.

,,Mijn appartement is nu een paar weken klaar en ik merkte het direct. Als ik 's avonds naar bed ga en de verwarming lager zet, is het 's ochtends toch nog lekker warm. Als het koud is heb ik snel last van mijn spieren. Dat is nu over, ik heb veel minder last van verkramping.”

Ook de gezondheid van de oudere buren is erbij gebaat, weet Van Reijen. ,,Er zijn mensen die reumatische klachten hebben. We hadden soms last van vocht, bijvoorbeeld in de badkamer. Dat is door de mechanische ventilatie voorbij en dat merken zij ook.”