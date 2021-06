Ook Domburg keert zich tegen groot hotel-resort bij Biggekerke: ‘Dan wordt het hier nóg drukker’

Villa Magnolia in Oostkapel­le is hoogst gewaardeer­de hotel, maar spaarpot is leeg door corona

31 mei OOSTKAPELLE - Het hoogst gewaardeerde hotel van Zeeland. Voor de tweede keer in twee jaar tijd is Villa Magnolia in Oostkapelle daartoe uitgeroepen door de gebruikers van de site Tripadvisor. Dat doet hotelier Jerry Troy (36) erg goed. ,,Want dit is geen beoordeling door inspecteurs, maar door onze gasten.”