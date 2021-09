Ook deze groene ader is aangetast: 160 bomen te oud en kwestbaar om te laten staan

NS blundert met treinstati­ons in Zeeuws-Vlaanderen: ‘Een suffe fout. Had niet mogen gebeuren’

7 september VLISSINGEN - Ach, we zijn inmiddels wel wat gewend in Zeeland. Nee, Goeree-Overflakkee hoort níet bij deze provincie. Dat heeft vast iedereen al eens moeten uitleggen. En dat Terneuzen volgens de GGD laatst nog op Schouwen-Duiveland lag, daar halen we ook hoofdschuddend de schouders over op. Maar van dé openbaar vervoersorganisatie van Nederland, de NS, mag je wel een betere topografische kennis verwachten.