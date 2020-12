Ook commerciële bedrijven mogen aanvraag doen voor Steunfonds Cultuur Vlissingen

video Kees de Nood moet stoppen in jubileum­jaar: ‘Kerstbomen lagen al op mijn erf’

10 december MIDDELBURG - Dit zou het vijftigste jaar worden dat Kees de Nood kerstbomen verkoopt. Op het allerlaatste moment moest de Middelburger vanwege zijn gezondheid besluiten te stoppen. ,,Dat was een heel moeilijk moment. We hebben het lang uitgesteld.” De bomen lagen al klaar op zijn erf. ,,Het is een enorme opluchting dat de buren het overnemen.”