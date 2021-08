Ook Arsenaaltheater in Vlissingen binnenkort dicht

video Haaien aaien en die enge zeemeermin: heel Zeeland groeide op met Het Arsenaal

3 augustus VLISSINGEN - Als het eens even geen strandweer was, als locatie voor een kinderverjaardag, als uitje voor het hele gezin: altijd was daar Het Arsenaal. Hele generaties groeiden op met ‘haaien aaien’ in het zee-aquarium, griezelden in het Spookslot en genoten van het uitzicht in de Arsenaaltoren. Het nieuws dat Het Arsenaal dicht gaat, sloeg bij velen in als een bom.