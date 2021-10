Oogvereniging komt met nieuwe campagne voor slechtzienden: ‘Wat je ook rijdt, stop altijd’

Witte stok recht vooruit, goed luisteren of er verkeer aankomt, even wachten, en dan rustig oversteken. Zo gaat Rol te werk als ze aan de andere kant van de straat wil komen. ,,Je moet heel duidelijk zijn, en hopen dat het goed gaat. Vooral elektrische auto's zijn lastig, want als ze stoppen hoor je ze niet meer. Dan lijkt het of ze weg zijn.” Dit keer gaat het goed in Middelburg: de auto's stoppen en wachten geduldig tot Rol aan de overkant is. Met het rollende bolletje aan het uiteinde van de stok kan ze voelen waar de stoep begint en waar oneffenheden zijn. ,,Soms staat er halverwege de stoep een boom of er staat een fiets dwars geparkeerd. Dat is lastig, want dan moet je de weg weer op.”