Ooggetuigen op de filmset van Slag om de Schelde: ‘Wij hebben geluk gehad’

Oranje petje op zijn hoofd, dikke jas aan en de enorme huls van een Canadees kanon in zijn handen. Remi de Ridder, nu woonachtig in Tholen, is één van de ooggetuigen die met familie zaterdag op uitnodiging van productiehuis Levitate Film wordt rondgeleid over de tijdelijke filmset van De Slag om de Schelde in Middelburg. ,,Langzamerhand heb ik wel een beter beeld van het geheel. Mijn ouders, broer Cor en ik zijn eind 1940 vanuit de Flessenstraat in Vlissingen naar Breskens gegaan. Mijn moeder komt van de overkant en daar leek het haar veiliger dan in Vlissingen. Dat was ook zo tot die fatale elfde september 1944, de dag van het bombardement.”