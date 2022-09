Onzekerheid onderkomen Panorama Walcheren blijft

Acht enorme taferelen van Walcherse landschappen en steden zijn sinds deze zomer te zien in de voormalige Onze Lieve Vrouwekerk van Vlissingen, omdat muren en daken van de Machinefabriek grondig moeten worden gerenoveerd. Maar het godshuis is maar tot eind dit jaar beschikbaar. Het bestuur van Panorama Walcheren zoekt daarom (wederom) naarstig naar een tijdelijke expositieruimte. Tegelijkertijd hopen bestuursleden en vrijwilligers dat de collectie over een jaar of twee weer in de Machinefabriek is te bewonderen. B en W van Vlissingen beloven vooralsnog niets.