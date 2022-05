Onvrijwillig afscheid komt te vroeg voor Johan Aalberts: ‘Ik ging altijd kwispelend naar die hondenbaan’

Zijn afscheid, maandag in het stadhuis, had Johan Aalberts (44) graag nog een paar jaar uitgesteld. ,,Toen ik in 2010 wethouder werd, leefde Middelburg op een oranje-roze wolk na Koninginnedag en de Giro d’Italia. Het geld kón niet op. Nou, het kon dus wel op. Ik schat dat we in totaal veertig miljoen hebben bezuinigd. En juist nu we de boel op orde hebben en er weer ruimte is om geld uit te geven, kan ik daarvan niet profiteren.” Een frustratie? ,,Het is wel jammer ja.”