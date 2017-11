Onverlaat gooit fiets van flat in Vlissingen

Een 26-jarige vrouw uit Vlissingen heeft maandag aangifte gedaan van vernielingen aan haar auto. Zij ontdekte vrijdagochtend dat haar auto die nacht zwaar beschadigd was. Haar voertuig stond geparkeerd op een parkeerplaats van het appartementencomplex. Het dak was beschadigd en ook de voorruit en zijruit waren vernield. Een auto die naast de hare stond, bleek ook beschadigd.

De politie is nog op zoek naar mensen die meer weten van dit incident. Wie meer informatie heeft, kan de politie bereiken op 0900-8844 of via WhatsApp op 06-1220 7006. Ook kan het tipformulier ingevuld worden, daarbij moet zaaknummer 2017280147 worden vermeld.