Ontsnapte slang terug bij haar eigenaar: ‘Ik dacht dat ze een winterslaap lag te houden onder de vloer’

De Nachtwacht staat even in het ziekenhuis in Vlissingen

9 maart VLISSINGEN - Je verwacht het niet, maar in de hal van ziekenhuis Adrz in Vlissingen staat zowaar een kopie van de Nachtwacht. Op ware grootte. Het doek is er te zien van 9 tot en met 16 maart. Maar let op: het is alleen te bezichtigen voor mensen die in het ziekenhuis moeten zijn.