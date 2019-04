Ontslagen medewerker horecabedrijf Vlissingen opgepakt na vechtpartij

Nieuwe bundel Chawwa Wijnberg: ‘Dit is het afscheid’

10:00 MIDDELBURG - De cirkel is rond. ‘Het ontbreken hoor je niet’ is haar achtste en laatste bundel. ,,Dit is het afscheid”, zegt Chawwa Wijnberg. Afgelopen vrijdag werd het boekje in teer blauw gepresenteerd. Tegelijk met een heruitgave van haar debuut.