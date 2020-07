Ontploffing blaast raamkozijnen Vlissingse flat twintig meter weg, één dode: ‘Het leek wel een bom’

Woningbouw aan Veerseweg Oost kan geen verrassing zijn: ‘Het is dichtbij de Middelburg­se binnenstad’

30 juli DEN HAAG/MIDDELBURG - ,,Op een dag is het zover want in Nederland doen we aan inbreiding’’, zei staatsraad Conny van Altena donderdag tegen bewoners van de Veerseweg in Middelburg. Die stapten naar de Raad van State tegen de bouw van 23 woningen aan de Veerseweg Oost.