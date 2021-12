Ontkoppeling Domburgse zomerwoning en kamerverhuur is nodig

Elke inwoner met een beetje tuin mag een zomerwoning verhuren aan toeristen, mits hij voldoet aan enkele basisregels. Op die manier kunnen ze ook meeprofiteren van het toerisme. Maar hij mag daarnaast ook nog eens twee kamers verhuren. Door die koppeling ontstaat de mogelijkheid dat ze aan meer dan tien mensen per dag verhuren. Maximaal vijf in de beide kamers en vijf of nog veel meer in het tuinhuis. Want die zomerwoning, zeker als het een hoge is, kan heel wat toeristen herbergen. Er zijn er zelfs die gesplitst zijn, waardoor twee families daar tegelijkertijd hun vakantie kunnen vieren.