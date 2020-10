Ongeveer honderd lopers kunnen het niet laten en lopen een ‘wilde’ Kustmarathon

Tom Rozenburg uit Vijfhuizen bij Haarlem is een echte ‘uutloper’, iemand die alle edities van de Kustmarathon heeft gelopen. Voor de achttiende had hij zich uiteraard ingeschreven, maar corona zette ook een streep door dit evenement. ,,Eerst was er de teleurstelling dat de marathon werd afgelast. Een heel begrijpelijke maatregel, maar toch. Toen dacht ik: ik kan hem natuurlijk ook in mijn eentje lopen. Ik zag op social media geen oproepen dus ik schatte in dat het niet te druk zou worden, want het moet wel verantwoord blijven.”