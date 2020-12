Ongeval A58 bij Oost-Souburg, vier auto's weggesleept

Weer Even Thuis Domburgse Carla groeide op met grootou­ders en oudooms in huis: ‘Er waren veel ogen op mij gericht’

2 december Haar wieg stond in ’t Hof Klein-Duinvliet te Domburg. Tot zo’n zeven jaar geleden was het landgoed in de familie. Carla Bommeljé-Corré groeide er te midden van drie generaties op.