Ongelukkige val werd fietser fataal in Middelburg

Groot deel Veerse politiek verrast door breuk coalitie

19 februari DOMBURG - Politiek Veere is verrast door de beslissing van de DTV-fractie om de coalitie niet meer te steunen. Fractievoorzitter Adri Roelse zegde via een brief de samenwerking op. De wethouders Marcel Steketee (DTV), Bert van Halderen (VVD) en Arie Schot (SGP/CU) zagen dat totaal niet aankomen. Ook omdat vanmiddag een gesprek met de eigen fractievoorzitters gepland stond over de voortgang. Toch is niet iedereen verrast: ‘Het college was op een heilloze weg’.