Ongeluk op A58 bij Middelburg veroorzaakt forse file

Het ongeluk gebeurde rond 08.15 uur op de weg richting Bergen op Zoom. Twee ambulanceteams en brandweer rukten uit. De linkerrijstrook van de weg is afgesloten. Een persoon is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk zorgde voor een kilometerslange file, tot aan Oost-Souburg. Rond 08.45 uur loste de file langzaam op. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Meerdere automobilisten meldden dat er plastic doeken of zeilen op de weg lagen ter hoogte van Arnemuiden en Goes. Of dat iets te maken heeft met het ongeluk, is onbekend.