Ongeluk in Aagtekerke, bestuurder gereanimeerd

VIDEO De ‘jongste band van Zeeland’ debuteert op Tribute to Woodstock: The Travelling Trashcans

17 augustus MIDDELBURG - De 10-jarige gitarist wisselde tijdens de soundcheck nog een kies. En The Travelling Trashcans spelen pas vier maanden samen, inclusief een zomer zonder repetities. Maar de ‘jongste band van Zeeland’ opende zaterdag met veel bravoure en enthousiasme de derde dag van het Tribute to Woodstock festival in Middelburg.