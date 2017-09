Onderzoek Westerschelde stopgezet

Dat hebben Vlaanderen en Nederland, die samenwerken in de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC), besloten. De voorbereidingen voor het onderzoek waren al sinds eind 2015 aan de gang.

Reden om de studie te willen beginnen was dat er steeds grotere zeeschepen op Antwerpen, Gent, Terneuzen en Vlissingen varen. De vraag was of de Westerschelde ze wel aan kan en of ze niet te groot en te diep worden.

Joekels

Ontwikkelingen dwongen Vlaanderen en Nederland om zich die vraag te stellen. Sinds de Westerschelde in 2010 is verdiept, kunnen schepen met een diepgang van 13,10 meter over de rivier varen zonder rekening te houden met laag of hoog water. Maar zeeschepen worden alsmaar groter. Waren het eerst nog schepen van 340 meter, nu zijn het joekels van rond de 400 meter. Ook het aantal containers dat ze vervoeren is toegenomen, van rond de 10.000 in 2010 tot bijna 21.000 nu.

In het voorjaar constateerde de VNSC dat er onvoldoende geld was om het onderzoek aan te besteden. Daarop besloot ze op zoek te gaan naar externe financiers. Maar tijdens die zoektocht is twijfel ontstaan over het nut van een dergelijk duur onderzoek op dit moment.

Ingewijden stellen dat daarvoor twee redenen zijn. Allereerst blijkt dat de grootste containerschepen nog steeds zonder problemen de Antwerpse haven kunnen bereiken. Regelmatig varen containerreuzen naar Vlaanderen door rekening te houden met het tij. Dat is nu geen probleem en de verwachting is dat het ook niet snel een probleem gaat worden. Daarmee neemt de noodzaak af om snel onderzoek te doen.

Duurzame energie

Daar komt nog iets bij. Niet alleen de scheepvaart, maar ook de havens zelf zijn in beweging. Mede door de overgang van fossiele naar duurzame energie en de veranderingen die dat heeft op de wereldeconomie, goederenstromen en de inrichting van havens, denken havens na over hoe op die ontwikkelingen in te spelen. Omdat nog onduidelijk is wat precies de gevolgen zijn, denken Vlaanderen en Nederland dat het nu geen nut heeft om een (duur) onderzoek te doen dat mogelijk al snel is achterhaald.