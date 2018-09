Onderzoek naar rotonde of ovonde bij Souburg/Ritthem

Er loopt een onderzoek naar de meest verkeersveilige uitvoering van het verkeersplein: een rotonde met vier afslagen of een ovonde met vijf afslagen. Het onderzoek moet uitwijzen of een ovonde of rotonde voor de soepelste afwerking van de verkeersstroom zorgt, meldt gedeputeerde Harry van der Maas.

De ovonde had er al een jaar moeten liggen. Rijkswaterstaat (beheerder van de A58) en de provincie (beheerder van de N662, Ritthemsestraat) bereikten bijna twee jaar terug overeenstemming over een bijdrage van Rijkswaterstaat van 600.000 euro. De provincie zou de helft of iets minder van dat bedrag moeten bijpassen voor de aanleg van een ovonde, een ovale rotonde.

Overzichtelijker

Tijdens de uitwerking van de plannen bleken provincie en Rijkswaterstaat beiden een ander verkeersplein voor ogen te hebben. De provincie ziet een ovonde als de veiligste oplossing, Rijkswaterstaat houdt het bij een rotonde. Beide wegbeheerders kwamen er onderling nog niet uit, maar van uitstel komt geen afstel, benadrukt Van der Maas.

,,We hebben met Rijkswaterstaat afgesproken een onderzoek te laten uitvoeren naar de meeste gewenste oplossing. Wij denken dat een ovonde de beste oplossing is om het verkeer naar beide kanten van de A58, de dorpen Oost-Souburg en Ritthem én het uit te breiden bedrijventerrein en de marinierskazerne te leiden. Als er een rotonde wordt aangelegd, moet er toch weer een parallelweg komen om het verkeer in alle gewenste richtingen te kunnen laten rijden. Rijkswaterstaat blijft van mening dat een rotonde veiliger en overzichtelijker is."

Fietsers

Het onderzoek moet eind dit jaar klaar zijn om de aanleg van het verkeersplein op tijd aan te besteden. Van der Maas gaat er vanuit dat die termijn wordt gehaald, want de noodzaak om de huidige afslag Ritthem/Oost-Souburg anders in te richten, is alleen urgenter geworden. Het duurt weliswaar nog wel even voor de marinierskazerne en de uitbreiding van het bedrijventerrein zijn gerealiseerd, maar de klachten over onveiligheid houden aan.

Quote De bijdragen van Rijkswater­staat en provincie staan nog overeind, volgend jaar begint de aanleg van een verkeers­plein Harry van der Maas

In de Vlissingse gemeenteraad is de afgelopen jaren vaker naar de verkeersveiligheid rondom de afslag aan de A58 gevraagd. Fietsers worden met name als ze onder het viaduct uitkomen nogal eens over het hoofd gezien, betoogden raadsleden, vooral van de Partij Souburg-Ritthem, diverse keren. Gedeputeerde Van der Maas kent de bezorgdheid en deelt die. ,,Het onderzoek zorgt voor vertraging. Maar we komen er zeker uit met Rijkswaterstaat. De toegezegde bijdragen blijven overeind staan en over een jaar moet de aanleg van een verkeersplein beginnen."