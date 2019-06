Onderzoek naar mogelijk misdrijf onder terras op Boulevard in Vlissingen

Middelburg­se Brouwerij Kees! groeit

9:56 MIDDELBURG - Brouwerij Kees! in Middelburg groeit. Waar het bedrijf nu nog gevestigd is in één loods op bedrijventerrein Arnestein, zal brouwer Kees Bubberman ook de twee naastgelegen loodsen gaan huren. Hoog nodig, want de brouwerij is uit zijn jasje gegroeid, laat Bubberman weten.