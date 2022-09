Onderzoek naar lood in Veerse tuinen

VEERE - Zit er teveel lood in een aantal stroken tuingrond in het stadje Veere? Om op die vraag een antwoord te krijgen wordt de komende periode onderzoek gedaan.

Volgens wethouder Marcel Steketee (HVV, milieu) zijn er tot nu toe geen klachten. ,,We doen dit uit voorzorg.” Hij hoopt in oktober antwoord te krijgen zodat hij op basis daarvan kan bepalen of er maatregelen moeten worden genomen.

De bewuste negen stroken worden nu verhuurd door de gemeente. Het onderzoek vindt in Veere plaats en niet in de andere kernen omdat het bekend is dat die historische kern op veel plaatsen is verontreinigd met lood. Dat komt omdat in het verleden vaak afvalmaterialen in de tuin gewoon werden verbrand. Ook werden verbrandingsresten uit de kachel uitgestrooid in de tuin.

Loodverontreiniging in de bodem kan vooral schadelijk zijn voor jonge kinderen in de leeftijd van nul tot zes jaar. Als zij in contact komen met verontreinigde grond kan dat nadelige gevolgen hebben voor hun ontwikkeling. Al eerder vonden er onderzoeken plaats in Veere op locaties waar kinderen spelen. Nu zijn die stroken aan de beurt.