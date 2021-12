Onderzoek naar hogere brug of tunnel voor kanaalpassage Vlissingen

monnikenwerk Complotden­ken in de Ontmoe­tings­kerk?

‘Er raasde een ware (social-)mediastorm over collega Paul Visser, nadat hij op 10 oktober 2021 in Middelburg had gepreekt over Openbaring 13:11-18’, lees ik in het 23 november gepubliceerde ‘Terugblik’ in het blad voor toerusting van predikanten van IZB Areopagus.

27 november