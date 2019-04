Onderzoek naar gaslek Vlissingen-Oost

Partijen proberen oplossing te vinden voor supermarkt Seroosker­ke

8 april SEROOSKERKE (W) - Supermarkteigenaar André van der Hoofd en de COOP proberen de komende twee weken een oplossing te vinden voor de toekomst van de Emté-supermarkt in Serooskerke. De supermarktketen vindt dat die Emté een COOP moet worden. De eigenaar wil echter verder gaan als een Plus omdat hij vindt dat dit de beste formule is voor Serooskerke en omgeving. ,,Anders raak ik klanten kwijt.”