Onderzoek naar de onbekende Biber-piloot roept steeds meer vragen op

Na de vondst is de Biber op de Oranjedijk bij Vlissingen gezet. Daar heeft het vaartuig twee weken gelegen. Niek Peters sprak een ooggetuige die als tienjarige jongen marinemensen de inhoud van de boot heeft zien zeven. Het wachtschip Hr. Ms. Jacob van Heemskerk lag toen in Vlissingen. Toch rept het politierapport van 17 januari 1950 niet over vondsten uit de Biber. ,,Iedereen kon er heen in die twee weken aan de Oranjedijk”, weet Sophie. ,,Misschien dat iemand iets heeft meegenomen.” Marine en politie hebben in elk geval wat uit te leggen.

De Biber heeft ook geen nummer meer. ,,Elke Biber had een nummer aan de binnenkant”, weet Sophie. Misschien dat het nummer verdwenen is bij het werk bij de Bedrijfsschool? Wie het weet, mag zich melden. Ook als er iets is gevonden tussen de spullen van ouders of grootouders. ,,We weten ook niet of het wel de originele koepel is die op de boot zit. Misschien was de originele te erg beschadigd.”