Ondernemers willen Zeeland helpen bij overstap naar gasloze samenleving

Veel vraagte­kens rond doodsoor­zaak 26-jarige Vlissinger

15:58 MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg behandelt eind januari 2019 de zaak tegen de 34-jarige F. M. en A. M. (35). Beide mannen worden verdacht betrokken te zijn bij de moord van dan wel doodslag op hun Somalische landgenoot de toen 26-jarige Hussein Abdillahi aangehouden. Zijn lichaam werd op 21 september 2016 in zijn woning aan de Anjelierenlaan in Vlissingen aangetroffen.